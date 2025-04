Voorzitter Onderwijsbond woedend en noemt bezuinigingen wanbeleid

Deze bezuinigingen op onderwijs zijn wanbeleid, reageerde vakbondsvoorzitter Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) vrijdag na publicatie van de voorjaarsnota. Het kabinet wil vanaf 2028 een regeling schrappen die is bedoeld om kwetsbare leerlingen in het onderwijs te helpen. Volgens Roovers gaat dit de maatschappij nog veel meer kosten opleveren in de toekomst. „Ik ben echt woedend.”