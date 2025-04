Kabinet schrapt regeling kwetsbare middelbare schoolleerlingen

Met het geld van de regeling zetten scholen extra klassenassistenten in, zorgen ze voor kleinere klassen met meer begeleiding en werken ze aan ouderbetrokkenheid. De regeling helpt bij het bestrijden van onderwijsachterstanden. De bezuiniging staat in de voorjaarsnota die vrijdag is gepubliceerd.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt ook minder geld om de stijging van kosten, zoals huur en energierekeningen, mee te compenseren, de zogeheten prijsbijstelling. Die is structureel gehalveerd van 340 miljoen euro naar 170 miljoen euro.

Het basisonderwijs, de publieke omroep en de indexatie van studiefinanciering zijn hiervan uitgesloten en het ministerie kiest ervoor om ook het voortgezet onderwijs hiervoor te compenseren. Onder meer de cultuursector en het vervolgonderwijs mbo, hbo en wo krijgen hier wel minder geld voor.

Staatssecretaris Mariëlle Paul (VVD) begrijpt dat mensen in de onderwijssector hier boos over worden. „Scholen hebben al genoeg op hun bordje. Deze extra bezuinigingen bovenop de eerdere bezuinigingen zijn een enorme opgave voor het onderwijs.” Paul en minister Eppo Bruins (NSC) gaan met de getroffen sectoren in gesprek om te kijken hoe de lasten kunnen worden verdeeld.

Woensdag publiceert het ministerie een bijgestelde begroting.