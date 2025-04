Ridderkerks duo importeert opnieuw verboden Russisch hout

Een bestuurder en leidinggevende van twee bedrijven uit Ridderkerk hebben volgens opsporingsdienst FIOD opnieuw Russisch hout geïmporteerd, ondanks het verbod vanwege de sancties tegen Rusland door de oorlog in Oekraïne. Het hout is in beslag genomen. Volgens het Functioneel Parket gaat het om een aanzienlijke hoeveelheid: naar „grove schatting om 2000 tot 2500 kuub”.