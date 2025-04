ACM beperkt concurrentietoezicht zorg door stop op financiering

Volgens een woordvoerder wordt het mededingingstoezicht in de zorg afgebouwd „tot het normale niveau”. „Per januari 2028 stopt de financiering als geheel en tot die tijd geldt een afbouw”, legt hij uit. De ACM zal in de zorg straks dus evenveel toezicht houden als in andere sectoren, aldus de zegsman. „Dat betekent dat wij net als in andere sectoren toezicht houden op fusies en optreden als bedrijven concurrentie vervalsen, door kartels of door misbruik van een economische machtspositie.”