Bondgenoten Trump in Huis VS stellen onderzoek in naar Harvard

Harvard is verwikkeld in een conflict met de regering van president Donald Trump. Die stuurde de universiteit een meerdere pagina’s tellende eisenlijst, waarin onder meer wordt gevraagd om stopzetting van alle vormen van diversiteitsbeleid. Harvard weigerde en kreeg te horen dat voor ruim 2 miljard dollar aan overheidssubsidies wordt bevroren. Ook op andere universiteiten is druk uitgeoefend.

Comer en de prominente parlementariër Elise Stefanik, die zelf aan Harvard studeerde, geven de universiteit nu tot 1 mei de tijd om documenten over te dragen. Ze schrijven dat Harvard kennelijk niet bereid of in staat is om „onwettige discriminatie” te voorkomen en ook weigert om in te stemmen met een „redelijk” voorstel van de overheid om dat recht te zetten.