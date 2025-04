UnitedHealth keldert op beurs in New York na kwartaalbericht

Het grootste koersverlies van UnitedHealth in de afgelopen 26 jaar trok de Dow-Jonesindex 1,3 procent omlaag naar 39.142,23 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 5282,70 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 16.286,45 punten. Vrijdag zijn de beurzen gesloten voor Goede Vrijdag.

Beleggers verwerkten ook nieuwe opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over handelsbesprekingen met Japan en een eventuele deal met de Europese Unie. Met dat landenblok zei hij „100 procent” een overeenkomst te kunnen sluiten, alhoewel hij daar geen haast mee heeft. Over de gesprekken tussen de VS en Japan over importheffingen zei hij dat er vooruitgang wordt geboekt.

Enkele weken geleden zorgde Trump voor grote onrust op de financiële markten met de aankondiging van forse importheffingen voor tal van landen. De vrees voor een wereldwijde recessie zette onder andere de aandelenbeurzen, Amerikaanse staatsobligaties en de dollar onder druk. Later verlaagde Trump voor een periode van negentig dagen de handelstarieven voor veel landen, maar verhoogde ze juist voor China.

Tegelijkertijd voerde Trump de druk op voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve op om de rentes te verlagen, iets wat Powell nu niet direct zegt te willen doen. De Amerikaanse president zei dat Powell wat hem betreft niet snel genoeg kan opstappen als preses van de centralebankenkoepel, die in principe onafhankelijk van het Witte Huis opereert.

Farmaceut Eli Lilly blonk uit met een koerswinst van ruim 14 procent dankzij goede testresultaten met een pil tegen obesitas. Dat middel liet vergelijkbaar gewichtsverlies zien als bij Ozempic-injecties.

Olie werd duurder. Een vat Amerikaanse olie steeg 3 procent in prijs tot 64,37 dollar. Brentolie werd 2,7 procent meer waard tot een prijs van 67,62 dollar per vat. De euro was 1,1373 dollar waard, tegenover 1,1366 dollar bij het slot van de Europese beurzen.