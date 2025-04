NYT: honderden Amerikaanse militairen weg uit Syrië

De terugtrekking krijgt mogelijk nog een vervolg. Commandanten gaan na zestig dagen bekijken of de troepenmacht verder kan worden ingekrompen. Er zou wel zijn aanbevolen om met minstens vijfhonderd manschappen aanwezig te blijven in het land, zegt een bron. De VS maakten eind vorig jaar bekend dat tijdelijk meer militairen naar het land waren gestuurd, onder meer om te voorkomen dat Islamitische Staat (IS) er kon hergroeperen.

De situatie in het land is de afgelopen maanden flink veranderd. Dictator Bashar al-Assad vluchtte vorig jaar voor oprukkende rebellen en de VS hopen dat de nieuwe regering een bondgenoot zal blijken in de strijd tegen terreurgroep IS. Die kreeg tijdens de Syrische burgeroorlog grote gebieden in handen in Syrië en Irak en riep daar een kalifaat uit. Een internationale coalitie en lokale bondgenoten gingen de strijd aan en eind 2017 had de groep vrijwel al zijn grondgebied weer verloren.

In Syrië worden wel nog duizenden IS-strijders en tienduizenden van hun gezinsleden vastgehouden in kampen. Het zou de bedoeling zijn dat de Amerikaanse strijdkrachten hun lokale Koerdische bondgenoten blijven helpen bij het runnen van detentiekampen en bij antiterreuroperaties. Er zijn zorgen dat IS in de onrustige periode na de val van het Assad-regime kan proberen om opgesloten strijders te bevrijden.