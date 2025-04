Politie: optreden examenstunt Almere wordt getoetst en beoordeeld

Volgens de politie was de sfeer „grimmig” toen ze arriveerde bij het Oostvaarders College en werden voorwerpen naar agenten gegooid. De politie benadrukt dat alvorens het geweld werd gebruikt er is geprobeerd om de situatie rustig op te lossen. Ook is volgens de politie gewaarschuwd dat er geweld kon worden gebruikt als de jongeren niet weg zouden gaan.

„We begrijpen dat dit incident emoties oproept. Ouders, jongeren en docenten waren getuige van een ingrijpende situatie. Dat raakt ons ook”, schrijft de politie. Ze benadrukt bevoegd te zijn om geweld te gebruiken op het moment dat een onveilige situatie zich voordoet, „ook tegen minderjarigen”. „Geweld is heftig en daarom moeten we ons optreden kritisch en zorgvuldig bekijken”, aldus de politie.

De politie heeft inmiddels gesproken met ouders en jongeren die hun zorgen en klachten uitten. Mensen die zich „geraakt voelen” door het incident kunnen zich nog melden bij de politie. De personen die werden opgepakt zijn weer vrij.

Burgemeester van Almere Hein van der Loo meldt dat het voorval „grote impact” heeft gehad op iedereen die erbij was en dat hij ieders „vragen, zorgen en verontwaardiging” begrijpt. Hij benadrukt ook dat de politie er was om verdere escalatie en slachtoffers te voorkomen. Van der Loo zal na de meivakantie bij een door de school georganiseerde bijeenkomst zijn, de politie ook. „Goed dat iedereen die betrokken is, met elkaar in gesprek kan gaan.”