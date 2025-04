Felle brand in Paramaribo vernietigt erfgoed

De brand begon in een slecht onderhouden, leegstaand overheidspand aan de Henck Arronstraat, voorheen Gravenstraat, „een van de meest karakteristieke lanen binnen het UNESCO Werelderfgoedgebied”, aldus SGES. Drie andere panden gingen eveneens in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle, maar kampte met watertekort en een tekort aan waterdruk.

SGES roept op om de tragedie niet alleen te betreuren, maar ook te gebruiken als een keerpunt. „We moeten ons gezamenlijk inzetten voor versterkte preventiemaatregelen, brandveiligheidsplannen, structureel onderhoud en crisisrespons in en rondom ons monumentale erfgoed”, klinkt de verklaring. In Paramaribo breekt regelmatig brand uit en er is geen integrale aanpak om de risico’s te beperken.

De historische houten binnenstad, een toeristische trekpleister, is in 2002 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. De Surinaamse regering beschouwt toerisme als een essentiële motor voor economische groei en ontwikkeling. President Chan Santokhi zei onlangs dat de unieke troeven van het land internationaal sterker onder de aandacht moeten worden gebracht.