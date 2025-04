Koning moedigt kinderen aan telefoon vaker te laten liggen

„Als ik even terugdenk aan de tijd dat wij klein waren, toen er nog geen sociale media en telefoons waren, toen was verveling juist het moment om creatief leuke dingen te bedenken met elkaar”, keek Willem-Alexander terug op zijn jeugd. „Dus als je je verveelt: niet meteen je telefoon pakken. Maar denk even: wat kunnen we bedenken om samen te doen?”

Koningin Máxima vulde aan dat te veel schermtijd ook slecht voor de ogen is. Volgens haar is het beste om na twintig minuten even twee minuten naar buiten te kijken, gaf ze de jeugd mee. „En elke dag twee uur buitenspelen.”

De koningin vertelde in februari al dat door te veel schermtijd haar jongste dochter prinses Ariane soms moeite heeft met scherpstellen.