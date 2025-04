Heinen kijkt naar bonusregels voor specialisten bij banken

Minister Eelco Heinen (Financiën) kijkt of de bonusregels in de financiële sector wellicht versoepeld kunnen worden voor specialistisch personeel dat anders moeilijk te krijgen is. Het bonusplafond voor topbankiers en bestuurders, dat werd ingevoerd in de nasleep van de financiële crisis van 2008, laat hij wel ongemoeid. Dat schrijft de VVD-bewindsman aan de Tweede Kamer.