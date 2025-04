Moederbedrijf AD en NU.nl krijgt er meer digitale abonnees bij

Dit blijkt uit de jaarcijfers die DPG donderdag heeft gepubliceerd. In totaal telde het bedrijf ruim 2,8 miljoen abonnementen. Daarbij liet het aantal digitale abonnementen een groei zien van 7 procent. Verder steeg het marktaandeel van de radiozenders in Nederland met 12 procent naar 28,7 procent. Dit is volgens het concern vooral te danken aan groei bij JOE.

De totale omzet ging 2,5 procent vooruit tot meer dan 1,7 miljard euro. DPG kreeg evenwel te maken met hogere kosten voor salarissen, distributie en digitale ontwikkeling. De winst gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen zakte uiteindelijk 1 procent naar 348 miljoen euro.

„2024 was voor DPG Media een goed jaar, maar de mediawereld verandert snel en de digitalisering ervan raast door. We kunnen niet stilzitten”, zegt topman Erik Roddenhof in een toelichting. Volgens hem investeert het concern komende drie jaar meer dan 400 miljoen euro in onder meer zijn apps en sites.

Aanvullend heeft DPG voor het eerst ook een journalistiek jaarverslag uitgebracht. „Meer dan ooit geloven we in het belang van een vrije en onafhankelijke pers in een maatschappij die overspoeld wordt door nepnieuws en desinformatie”, zegt Roddenhof daarover. „We vinden het belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn over hoe onze redacties functioneren, hoe hun onafhankelijkheid geborgd wordt.”