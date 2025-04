Zelensky zegt dat gezant VS Witkoff Russisch verhaal brengt

Zelensky gelooft dat „Witkoff daarmee de strategie van Rusland volgt en dat is heel gevaarlijk”. President Donald Trump wil een einde aan de oorlog die hij als uitzichtloos bloedvergieten ziet. Hij heeft toenadering gezocht tot het Kremlin en vindt dat het niet realistisch is te denken dat Rusland alle veroverde gebieden teruggeeft.

Witkoff is donderdag in Parijs in gesprek gegaan met onder anderen de Franse president Emmanuel Macron over de oorlog in Oekraïne. Circa een week geleden sprak hij met de Russische president Vladimir Poetin.