Dag van de Bouw in Den Haag week eerder om NAVO-top

Den Haag (ANP) - Bouwprojecten in Den Haag die meedoen aan de Dag van de Bouw gaan in verband met de NAVO-top in die stad een week eerder open dan bouwlocaties in de rest van het land. Op zaterdag 14 juni kunnen bezoekers terecht op Haagse bouwplaatsen om kennis te maken „met de positieve aspecten en de maatschappelijke betekenis van de bouw en infra”.