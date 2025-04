Keijzer niet blij met huurbevriezing, wijst naar partijleiders

Woonminister Mona Keijzer (BBB) is niet blij dat de huren in de sociale sector worden bevroren. „Had ik dit liever anders gezien? Ja natuurlijk, maar dat is de vraag die niet voorligt.” Woningcorporaties hebben door de huurbevriezing minder geld om in nieuwe huizen te investeren, en daar baalt Keijzer van. Zij wijst naar de partijleiders, die verantwoordelijk zijn geweest voor het besluit.