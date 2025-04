IMF gaat groeiraming sommige landen flink verlagen, zegt topvrouw

De baas van het IMF blikt een kleine week van tevoren doorgaans vooruit op de nieuwe economische ramingen. Dit keer staan de prognoses en ook de grote voorjaarsvergadering van het IMF volgende week vooral in teken van de handelsstrijd van Donald Trump. In haar toespraak noemde Georgieva de Amerikaanse president evenwel niet bij naam.

In plaats daarvan omschreef ze de vele importheffingen die zijn opgeworpen als resultaat van een gevoel van oneerlijkheid over toegenomen andere handelsbelemmeringen dan tarieven, zoals overheidssubsidies om de eigen industrie te bevoordelen. „Dit gevoel van oneerlijkheid voedt op sommige plekken het narratief: wij houden ons aan de regels terwijl anderen zonder straf het systeem misbruiken.”

Georgieva stipte ook aan dat overheden zich steeds meer beroepen op hun nationale veiligheid om meer controle te krijgen over de productie van strategische goederen, van computerchips tot staal. „Al deze zorgen bij elkaar hebben nu de emmer doen overlopen.” De Bulgaarse hoopt dat de IMF-top van volgende week, waarvoor tal van ministers en centralebankiers naar Washington afreizen, een „essentieel forum voor dialoog” kan zijn om weer nader tot elkaar te komen en over nodige hervormingen te praten.

Volgens haar doet China er verstandig aan de „alomtegenwoordige staatsbemoeienis in de industrie terug te dringen”, mede ook om de uitgaven van consumenten in het land te bevorderen en beschadigde handelsrelaties te herstellen. Voor Europa pleit het IMF voor het wegnemen van veel nog aanwezige interne handelsbarrières en de VS zouden de overheidsfinanciën meer op orde kunnen brengen.

De huidige onrust moet volgens Georgieva niet te lang duren. Dan wordt de economische schade volgens haar alleen maar groter. „Uiteindelijk is handel als water: wanneer landen obstakels opwerpen in de vorm van tarifaire en non-tarifaire barrières, verlegt de stroom zich. Sommige sectoren in bepaalde landen kunnen overspoeld worden door goedkope import; andere kunnen tekorten ervaren.”