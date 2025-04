Geld voor lagere energiebelasting komt uit klimaatfonds

Verlichting van de lasten op energie was een breed gedragen wens in de Tweede Kamer. Ook de coalitiepartijen PVV, NSC en BBB wilden via deze route iets doen aan de stijgende kosten voor huishoudens. Woensdag werd al duidelijk dat zij daarover in de voorjaarsnota afspraken hebben gemaakt, maar nog niet waar dat geld vandaan kwam.

Het is volgens ingewijden de bedoeling dat de vaste korting op de energiebelasting, de zogenoemde belastingvermindering, wordt verhoogd. Op die manier komt het voordeel voor het overgrote deel ten goede aan huishoudens. Gedacht wordt aan een korting op de belasting op elektriciteit. Zo profiteren meer mensen ervan, en zou ook het beroep op het klimaatfonds beter te rechtvaardigen zijn.

Dat laatste beaamt ook klimaatminister Sophie Hermans desgevraagd. Zij wijst daarnaast op het belang van draagvlak voor de energietransitie. „Om dat te behouden, vind ik het ook belangrijk om te letten op de betaalbaarheid”, aldus de VVD-bewindsvrouw na afloop van de ministerraad. Soms is het dan goed om mensen „een duwtje in de rug te geven”, vindt zij.