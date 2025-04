Civitas Christiana moet verspreiding zwartboek over Rutgers per direct stoppen

Kenniscentrum Rutgers (vertegenwoordigd door de drie mensen links op de foto) en de conservatieve rooms-katholieke organisatie stichting Civitas Christiana (vertegenwoordigd door de drie mensen rechts) troffen elkaar begin april tijdens een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Inzet is de vraag of Civitas Christiana leugens verspreidt over Rutgers, dat scholen materiaal biedt over seksuele voorlichting. beeld ANP, Jeroen Jumelet