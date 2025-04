Hof: in juni verloop bespreken nu Taghi zonder verdediging zit

Het gerechtshof Amsterdam kan momenteel nog niets zeggen over de voortzetting van het hoger beroep in het Marengo-proces nu hoofdverdachte Ridouan Taghi opnieuw zonder juridische bijstand zit in de strafzaak. Op de eerstvolgende zitting, op 2 juni, wordt onder meer besproken wat de gevolgen zijn, laat het hof donderdag weten.