Cybercrimesite: grote databestanden gestolen bij Ahold Delhaize

Een woordvoerster van Ahold Delhaize zegt dat het gaat om een incident uit november in de Verenigde Staten, waar het concern ook supermarktketens heeft. Ahold Delhaize wil volgens haar geen details over de aanval en de data delen. Het onderzoek loopt volgens haar nog.

Het concern meldde in november autoriteiten te hebben ingelicht over een cyberbeveiligingsprobleem bij zijn Amerikaanse tak. Het bedrijf benadrukte ook maatregelen te hebben genomen, zoals het offline halen van bepaalde systemen. De aanval en maatregelen hadden gevolgen voor bepaalde apotheken en onlineactiviteiten in de VS.

Cybercrimeinfo meldt dat INC Ransom sinds juli 2023 wereldwijd talloze organisaties heeft getroffen, vooral in de zorg. De groep zou onder andere ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk hebben aangevallen en gevoelige patiëntgegevens hebben gestolen en gedeeld. De identiteit van de hackers is volgens het platform onbekend, maar ze komen mogelijk uit Rusland. De gebruikte technieken, doelwitten en de vermoedelijke oorsprong wijzen er volgens Cybercrimeinfo op dat het een goed georganiseerde groep cybercriminelen met mogelijk Russische banden is.

Een terabyte staat gelijk aan duizend gigabyte.