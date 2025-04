Nog steeds vraagteken of Rembrandt in Mauritshuis een echte is

Het Mauritshuis blijft onzeker over de echtheid van een Rembrandt in zijn collectie, ondanks toepassing van „de modernste technieken die ons tegenwoordig ter beschikking staan”, meldt het Haagse museum donderdag. Het betreft Tronie van een oude man (ca. 1630). De hedendaagse hulpmiddelen gaven wel uitsluitsel over een ander doek waarover twijfel bestond: dit is definitief geen Rembrandt. Het gaat hier om Studie van een oude man (ca. 1655-1660).