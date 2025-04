Oorlogsdagboek Helga Deen toegevoegd aan UNESCO-lijst

Het dagboek van Deen en een aantal persoonlijke items en brieven behoren tot de collectie van het Regionaal Archief Tilburg. Het dagboek werd uit Kamp Vught gesmokkeld en bezorgd bij Deens geliefde, Kees van den Berg. Hij bewaarde het dagboek tot aan zijn dood in een schooltas. Zijn zoon gaf het dagboek in bruikleen aan het Regionaal Archief Tilburg.

Tussen 1 juni en 1 juli 1943 verbleven Deen en haar familie in Kamp Vught. Daarna werden ze op transport gezet naar Westerbork en vervolgens naar vernietigingskamp Sobibor, waar zij op 16 juli 1943 werden vergast.

„Het dagboek van Helga Deen is een authentieke en zeldzame getuigenis van wanhoop én liefde, geschreven door een jonge Joodse vrouw in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog,” schrijft het Regionaal Archief Tilburg in een persbericht.

Naast het dagboek van Deen zijn ook de historische archieven van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de fotocollectie De Ondergedoken Camera toegevoegd aan het Memory of the World Register van UNESCO. In totaal staan er nu zeventien stukken op de lijst van uitzonderlijk Nederlands documentair erfgoed.

Het originele dagboek is vanwege de erkenning op 24 april te zien in de hal van het Regionaal Archief Tilburg. Scans zijn te zien op de website van het archief. In 2007 zijn het dagboek en losse brieven van Deen gebundeld in het boek ‘Dit is om nooit meer te vergeten’.