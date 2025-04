In totaal negen aanhoudingen rond bijeenkomst over azc in Uden

De politie heeft woensdag rond de informatiebijeenkomst over de komst van een azc in Uden in totaal negen mensen aangehouden. Na de bijeenkomst werden zeven mensen opgepakt die met hekken en vuurwerk gooiden. Eerder meldde de politie dat het om zes mensen ging. Daarnaast arresteerde de politie eerder op de avond een 64-jarige Udenaar voor doxing van een politiemedewerker en een andere man werd aangehouden voor openbare dronkenschap.