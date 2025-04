Bewindspersonen kennen details voorjaarsnota nog niet

De vakministers krijgen donderdagochtend de details over hun eigen beleidsterrein te horen, zeggen ze voordat de ministerraad begint. „Welkom in Den Haag!” is de reactie van landbouwminister Femke Wiersma (BBB) als ze geconfronteerd wordt met die onwetendheid.

Bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota waren alleen minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) en staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (Belastingen, NSC) betrokken. Premier Dick Schoof was er ook op een aantal momenten bij.

De bewindslieden zeggen dat dit nu eenmaal de gemaakte afspraken zijn. „Dat is altijd zo, dat is gewoon traditie,” aldus Fleur Agema, (Volksgezondheid, PVV). Haar partijgenoot Dirk Beljaarts (Economische Zaken) zegt: „Het is niet dat we niet meegenomen zijn, maar we gaan nu de integrale voorjaarsnota zien.”

Minister Heinen van Financiën legde bijna twee weken geleden de ‘contouren’ van de voorjaarsnota op tafel. De coalitieleiders hebben daar naar schatting voor miljarden aan verbouwd. Daar zitten naar verwachting ook bezuinigingen en politiek pijnlijke beslissingen zoals het verhogen van de inkomstenbelasting in. Bewindslieden willen „nog niet vooruitlopen op de inhoud” voordat de voorjaarsnota is goedgekeurd door de ministerraad.

Staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen, BBB) hoorde via het persbericht van zijn partij dat miljarden voor de Lelylijn, een nog te bouwen spoorlijn tussen de Randstad en Noord-Nederland, worden gebruikt voor andere projecten. „Ik denk dat ik rond het dezelfde tijd heb gelezen als u”, zei hij tegen de pers.

PVV’er Chris Jansen, staatssecretaris van Openbaar Vervoer, wilde nog niets over zeggen over deze verschuiving van gelden. Op de vraag of hij er blij mee is, zei hij: „Ook daar wil ik niet op vooruit lopen.”