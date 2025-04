Inspectie onderzoekt verschillen in overheidsboodschap bij crisis

„Het samen verkondigen van één duidelijke boodschap is essentieel om risico’s tegen te gaan”, vindt de inspectie. Zo weten burgers wat ze moeten doen. Bij de communicatie zijn verschillende partijen betrokken, zoals veiligheidsregio’s, gemeenten en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De inspectie gaat nu kijken of er regionale verschillen zijn in de communicatie.

Volgens de inspectie is een kwart van de Nederlandse bevolking voorbereid op een ramp of crisis. „Erg weinig”, vindt de dienst. Ruim een derde vindt het voorbereiden op crises vooral een taak van de overheid. Weer een derde vindt het een gedeelde verantwoordelijkheid van zichzelf en de overheid.