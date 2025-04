Bruins twijfelt of consequenties voorjaarsnota doordacht zijn

De NSC-minister vindt dat de ministerraad moet beoordelen wat de consequenties zijn voor de samenleving. „Dat gaan wij nu bekijken.”

Bruins gaat niet meteen akkoord met de plannen van de coalitiepartijen. Hij wil eerst horen hoe de plannen in elkaar zitten en waar alles van betaald wordt. „Nu is het kabinet aan zet om te kijken hoe we daar chocola van kunnen maken.”

Wat de voorjaarsnota precies betekent voor het onderwijs, kon de minister nog niet zeggen. Daarvoor wacht hij af wat in de ministerraad wordt besproken.