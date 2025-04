Oud-legerfunctionaris Rusland krijgt celstraf voor corruptie

Sjamarin was ten tijde van zijn arrestatie in mei 2024 het plaatsvervangend hoofd van de generale staf en diende direct onder de hoogste Russische militair Valeri Gerasimov. Hij was vorig jaar een van de hoge legerfunctionarissen die in korte tijd werden aangeklaagd voor corruptie.

Russische staatsmedia meldden destijds dat Sjamarin had verklaard onschuldig te zijn. Hij werd ervan beschuldigd tussen 2016 en 2023 smeergeld te hebben aangenomen van een fabriek die communicatieapparatuur produceert. Die fabriek zou in ruil daarvoor grotere overheidscontracten hebben gekregen.