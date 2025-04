Nieuwe oogst rond Pasen

Veel boeren in het zuiden hebben hun maïs inmiddels van hun akkers gehaald. Als ik hun verhalen mag geloven, is de oogst dit jaar goed. Toch durft men in eerste instantie niet hardop te juichen: eerst moeten de kolven veilig opgeslagen zijn. Het probleem is namelijk dat er duizenden landgenoten zijn die al weken nauwelijks eten hebben gehad. Wanneer die de zakken maïs zien staan, zet hun ellende hen aan tot diefstal. Als de honger maar intens genoeg is, laten ze zich door niets weerhouden. Zelfs niet door de zeer strenge straffen die er voor zo’n overtreding gelden.

Bewakers

Wanneer je in Malawi iemands voedsel steelt, steel je in feite zijn leven. Daarom staan er overal bewakers bij de oogst (zie foto). Het doet denken aan die paasochtend, zo’n tweeduizend jaar geleden. Ook dan staan er bewakers bij een leven. Bij hét Leven. Maar dat Leven laat zich niet stelen, al denkt Maria Magdalena van wel. Dat Leven deelt Zichzelf uit. Hongerigen mogen gratis van dat Brood des Levens eten.

Hongerigen die in onze tijd in Malawi voedsel stelen, overleven hun misdaad meestal niet. Gelukkig breidt project Food For LiFe (FFF) zich steeds verder uit. Steeds meer mensen hebben geen honger meer, omdat de landbouwmethode een veel hogere en veel zekerdere oogst oplevert dan het traditionele systeem. De deelnemers worden bovendien steeds zelfstandig in het produceren van hun eigen voedsel. Sterker nog: ze hebben vaak maïs over, die ze zelf mogen verkopen. Met de opbrengst kunnen ze doen wat ze willen.

Tienden

Je zou denken dat de FFF-deelnemers het geld vooral aan het verbeteren van hun eigen leven besteden –aan een groter huis, een auto, modernere meubels– maar dat is niet zo. Het Bijbelse principe van tienden geven volgen velen stipt na. Met vreugde delen ze uit van wat ze van God ontvingen. Soms ben ik zo jaloers op deze houding: bijna niets hebben en toch geven.

„Als u weet dat u iets moet doen, maar het nalaat, zondigt u” Jakobus 4 vers 17

Uitdelen

Afgelopen zondag citeerde de dominee Jakobus 4 vers 17: „Als u weet dat u iets moet doen, maar het nalaat, zondigt u.” De woorden kwamen bij mij binnen. Ik vroeg me af wat ik ermee aan moest en besloot ze in ieder geval met u te delen. Vertellen, bidden, geven. Uitdelen van wat Hij gaf: Zijn leven. Doen wij dat ook? Delen ook wij uit van alles wat we van Hem ontvingen? Ik wens u een goed Pasen. Hij is opgestaan, He is risen!