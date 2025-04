Chinese handelsministerie: nog steeds communicatie met VS

De woordvoerder gaf aan dat China en de VS hun geschillen moeten oplossen door dialoog. Het Witte Huis zei eerder deze week dat president Donald Trump ook openstaat voor een oplossing van het handelsconflict tussen de grootste economieën van de wereld, maar dat „de bal nu bij China ligt”.

Trump verhoogde de importheffingen voor de meeste goederen uit China onlangs naar 145 procent. China sloeg onder meer terug met heffingen op Amerikaanse goederen van 125 procent.

De woordvoerder zei ook dat de VS de tarievenstrijd zijn begonnen en dat Washington daarom aan zet is bij het aangaan van nieuwe onderhandelingen. Bovendien moeten de VS stoppen met het uitoefenen van extreme druk op China en het chanteren van Beijing. China zei eerder desnoods te zullen vechten tot het einde in de handelsoorlog met de VS.

De Chinese president Xi Jinping is donderdag op bezoek in Cambodja als onderdeel van een rondreis door Zuidoost-Azië. Hij zei dat Cambodja weerstand moet bieden aan protectionisme. Xi was eerder in Vietnam en Maleisië om te praten over de importheffingen van Trump.