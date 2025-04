Rubio aangekomen in Parijs voor overleg over Oekraïne

Rubio’s ministerie zei woensdag dat hij in Parijs gesprekken voert over „regionale belangen en het verder brengen van het doel van de president om een einde te maken aan de Russisch-Oekraïense oorlog”. Aan boord van Rubio’s toestel was ook Keith Kellogg, de Oekraïnegezant van president Donald Trump.

Frankrijk is een belangrijke vertegenwoordiger van het Europese geluid in de discussies over een mogelijk bestand tussen Rusland en Oekraïne. Zo nam Parijs samen met het Verenigd Koninkrijk de leiding in een coalitie van bereidwillige landen om veiligheidsgaranties te leveren als het zover komt.

Namens Oekraïne is ook een delegatie in Frankrijk. Het is niet bekend of die met Rubio spreekt.