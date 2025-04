Minderjarige jongen opgepakt na bedreiging gericht aan scholen

De verdachte is in de vroege ochtend aangehouden. De politie zegt de dreigende situatie heel serieus te nemen. „We hebben contact met de school en kijken goed naar alle signalen”, aldus een woordvoerder. De inhoud van de bedreiging wil de politie niet delen.

Voor examenkandidaten is het donderdag de laatste schooldag. Of het over een mogelijke examenstunt gaat, wil de politie niet zeggen. De Stentor schrijft dat leerlingen op school blij zijn dat hun examenstunt doorgaat. Zo staan er trekkers voor de school in Zwolle en is de hoofdingang gebarricadeerd.

Oost schrijft dat de school een brief aan ouders heeft gestuurd over de situatie. „Op basis van deze maatregelen achten wij het, in overleg met de politie, verantwoord vandaag de school gewoon te openen. Wij doen er alles aan om voor onze examenkandidaten een leuke laatste schooldag te realiseren”, staat daarin.

Vorige week bleven alle basisscholen in Baarn (Utrecht) dicht nadat er een dreigbericht was binnengekomen.