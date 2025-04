Fastned boekt recordomzet en ziet verkoopgroei elektrische auto’s

De omzet van Fastned kwam in het eerste kwartaal uit op 28 miljoen euro. Daarmee zijn de opbrengsten met 48 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De verkoop van duurzame energie groeide met 34 procent en bedroeg 42,1 gigawattuur. De brutowinst steeg naar 19,3 miljoen euro.

Het aantal operationele stations kwam eind maart uit op 353. In februari opende Fastned zijn eerste laadstation in Italië bij Brescia, ten westen van het Gardameer.

Vorig jaar had Fastned nog last van een tegenvallende groei van het aantal elektrische auto’s in Europa. Het bedrijf meldt nu dat de verkoop van volledig elektrische auto’s weer sterk is gegroeid, onder meer door nieuwe instapmodellen en duidelijkere wetgeving voor autofabrikanten. Volgens Fastned steeg de verkoop van volledig elektrische auto’s in de Europese Unie in de eerste twee maanden van dit jaar met 28 procent.

Verder stelt Fastned dat het veranderende handelsbeleid van de Verenigde Staten een „minimale” invloed had op de activiteiten van het bedrijf. Fastned concludeert na een analyse van zijn toeleveringsketen dat het „niet materieel is blootgesteld” aan de gevolgen ervan.