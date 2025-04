Sligro ziet omzet dalen door late Pasen en tabaksstop

Daarnaast daalden de inkomsten door het wegvallen van tabaksverkopen. De omzet daalde in het afgelopen kwartaal met 12 procent tot 574 miljoen euro.

In dezelfde periode vorig jaar verkocht Sligro nog voor 60 miljoen euro aan sigaretten en andere rookwaren. In Nederland mogen supermarkten sinds juli vorig jaar geen tabak meer verkopen. Sligro leverde daarna nog wel tabak aan tankstations, maar verkoopt sinds begin dit jaar verkoopt helemaal geen rookwaren meer.

„De markt kwam in Nederland maar langzaam op gang in het eerste kwartaal, al zien we mede door het mooie voorjaarsweer, de eerste tekenen van herstel. In België lijkt de markt nog wat verder onder druk te staan”, aldus Sligro.