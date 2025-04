Flinke ledengroei voor fitnessketen Basic-Fit

Het aantal clubs groeide in de afgelopen periode per saldo met 41 naar 1616. De meeste nieuwe sportscholen werden geopend in Frankrijk. Daar heeft Basic-Fit nu 875 clubs. In Nederland telt Basic-Fit 243 sportscholen. De onderneming is ook actief in België, Luxemburg en Duitsland.

De omzet steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis met 17 procent tot 332 miljoen euro. Topman René Moos spreekt in een toelichting van een goede start van het jaar.

Het in Hoofddorp gevestigde Basic-Fit zegt vast te houden aan zijn verwachtingen voor dit jaar. Daarbij zou de omzet over heel 2025 uit moeten komen tussen de 1,375 miljard en 1,425 miljard euro. Verder is het de bedoeling dat het aantal clubs dit jaar met ongeveer honderd toeneemt. Ook wil het bedrijf dit jaar een aandeleninkoopprogramma van 40 miljoen euro beginnen.

Verder meldt Basic-Fit dat er een nieuwe kredietfaciliteit van 200 miljoen euro is afgesloten met ABN AMRO en Rabobank voor mogelijke aflossingen van converteerbare obligaties in juni 2026.