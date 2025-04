Amerikanen slaan producten van Shein en Temu in voor heffingen

De maand maart was voor Shein een van de beste van de afgelopen twaalf maanden in de VS. De webwinkel zag zijn omzet in de grootste economie van de wereld met 29 procent stijgen vergeleken met een jaar eerder. In de eerste elf dagen van april steeg de omzet nog harder, met 38 procent. PDD Holdings, het moederbedrijf van Temu, behaalde een 46 procent hogere omzet in maart en zag dit tot en met 11 april toenemen tot 60 procent, heeft Bloomberg onderzocht.

Beide fastfashionwebshops, die bekendstaan om hun goedkope producten, lieten in februari nog hun traagste groei zien van het afgelopen jaar.