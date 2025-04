Verkeersveiligheidscoalitie: veiliger verkeer vergt lange adem

Een veiliger verkeerssituatie „is een proces van de lange adem”, stelde de Verkeersveiligheidscoalitie in een reactie op de jongste cijfers over verkeersdoden van het CBS. Naast een veilig wegennetwerk zijn ook handhaving en bewustwording cruciaal, vindt de coalitie. De Verkeersveiligheidscoalitie is een samenwerking van onder meer de ANWB, gemeenten en Veilig Verkeer Nederland.