CKM: Seksuele uitbuiting van kinderen door ouders gebeurt

Het gaat om kinderen die door hun ouders worden gedwongen tot seks met volwassenen.

Het CKM baseert zich op mensen die zich melden via een chatdienst, Chat met Fier. Wie in een nare situatie zit, zoals mishandeling of uitbuiting, kan zich daar melden. De medewerkers van de chat werken bij hulporganisatie Fier. In de periode van 2019 tot en met 2023 gingen 1380 chats over mensenhandel, waarvan in 112 gevallen sprake was van seksuele uitbuiting door een ouder, stiefouder, of pleegouder.

Het centrum baseert het onderzoek op die verhalen. Volgens het CKM zijn de slachtoffers die zich meldden bijna allemaal kinderen en vrijwel allemaal meisjes. „Dit drama gaat ieders voorstellingsvermogen te boven”, zegt Shamir Ceuleers van CKM.