ING: personeelstekort steeds nijpender voor voedingsindustrie

Volgens ING is de voedings- en genotmiddelenindustrie de grootste werkgever binnen de Nederlandse industrie. Maar ondanks de sterk gestegen lonen in de sector, is er een tekort aan personeel. En dat lijkt nog wel even zo te blijven. ING schat dat ongeveer een op de zeven werknemers tussen 2025 en 2030 met pensioen gaat. Tegelijkertijd is het aandeel jongeren dat werkt in de voedingsindustrie in 2023 en 2024 kleiner geworden.

Ook daalt het aantal studenten op relevante opleidingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mbo-opleidingen in de techniek en procesindustrie en hbo-opleidingen in de richting techniek en agro en food. „Minder instroom van talent verzwakt de concurrentiepositie van de Nederlandse voedingsindustrie, ook omdat in andere EU landen die problemen minder spelen”, zegt sectoreconoom Ceel Elemans.

Bij het uitblijven van voldoende personeel wordt vaak gekeken naar automatisering en robotisering om de arbeidsproductiviteit op peil te houden. Maar juist dat heeft de Nederlandse voedingssector volgens Elemans al veel gebracht. Qua arbeidsproductiviteit is de Nederlandse voedingsindustrie bovendien al koploper binnen de EU. „Investeringen in state-of-the-artproductielijnen zijn weinig waard zonder mensen die verantwoordelijk zijn voor wat die lijn moet maken”, aldus Elemans.

ING voerde een tiental gesprekken met bedrijven in de sector over hoe zij omgaan met de situatie. Zo zet snoepfabrikant CCI Candy in op innovatie om zo op te vallen bij jonge mensen. Bolletje profiteert bij de werving van zijn naamsbekendheid, maar ook dan is het volgens de bakkersproductenfabrikant nog altijd lastig om operators te vinden. Daarom staat Bolletje in contact met technische opleidingen.