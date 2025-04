Harvard mag mogelijk geen buitenlandse studenten meer inschrijven

Minister Kristi Noem van Binnenlandse Veiligheid zei dat ze een brief aan Harvard heeft geschreven waarin ze eist dat de instelling voor 30 april gegevens verstrekt over wat Noem de „illegale en gewelddadige activiteiten” van houders van een studentenvisum van Harvard noemt. Voldoet de universiteit niet aan die eisen, dan verliest ze het recht om buitenlandse studenten in te schrijven, aldus Noem.

Noem kondigde woensdag ook de beëindiging aan van twee DHS-beurzen van in totaal meer dan 2,7 miljoen dollar aan Harvard.

Woensdag werd bekend dat de Amerikaanse belastingdienst (IRS) van plan is de belastingvrije status van Harvard University in te trekken, iets waarmee Trump een dag eerder had gedreigd. Maandag besloot Trump al ruim 2,2 miljard dollar aan overheidsgeld voor Harvard te bevriezen.