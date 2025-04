Parkeren bij vliegveld weer duurder geworden

Volgens de site zijn parkeerders bij Schiphol van de onderzochte vliegvelden het duurst uit, met gemiddelde prijzen van 98,50 euro voor een weekend en 128,50 euro voor een week. Dat is respectievelijk 6 en 7,50 euro duurder dan bij de vorige peiling in de lente van 2024.

Puur gelet op een week parkeren, zijn de vliegvelden van Düsseldorf en Antwerpen nog iets duurder, maar daar pakt een kortere parkeersessie voordeliger uit. Groningen Airport Eelde komt als goedkoopste naar voren, met prijzen van 25 en 52,50 euro.

Gemiddeld ligt de prijs voor een weekend, oftewel drie dagen parkeren, op 56 euro. Dat is 1,90 euro meer dan een jaar terug. De gemiddelde parkeerkosten voor een week, van acht dagen, bedragen 88 euro. Dit was vorig jaar nog 82 euro.

Guus Wantia, eigenaar van Vliegveldinfo.nl, plaatst wel een kanttekening bij de vergelijking. Volgens hem moet eigenlijk niet alleen naar de tarieven worden gekeken. „De prijs is uiteraard een belangrijke factor, maar de locatie mag niet worden onderschat. In sommige gevallen bent u bijna een half uur extra kwijt aan het lopen van uw parkeerplaats naar de halte van de shuttlebus en vervolgens de busrit naar de terminal. Daarnaast is het al lang niet meer vanzelfsprekend dat een eventuele shuttlebus gratis kan worden gebruikt.”