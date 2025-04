VS-senator mag onterecht gedeporteerde Salvadoraan niet bezoeken

Van Hollen, een Democraat, ontmoette in El Salvador vicepresident Felix Ulloa, die hem vertelde dat hij Abrego Garcia niet mag bezoeken. Volgens Van Hollen zei Ulloa ook dat zijn land Abrego Garcia niet vrijlaat omdat de Amerikaanse regering heeft betaald om hem gevangen te houden.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft onlangs de regering-Trump opgedragen de terugkeer van Abrego Garcia mogelijk te maken, nadat Washington had erkend dat zijn deportatie een administratieve fout was.

De 29-jarige Abrego Garcia verliet El Salvador op 16-jarige leeftijd om te ontsnappen aan bendegeweld, aldus zijn advocaten. In 2019 kreeg hij toestemming om in de VS te blijven wonen. Hij is in beide landen nooit aangeklaagd of veroordeeld voor een misdrijf.

Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt suggereerde in een reactie dat de Democratische senator mogelijk belastinggeld gebruikte om „de vrijlating te eisen van de gedeporteerde illegale MS-13-terrorist”. MS-13 is een Midden-Amerikaanse bende van jonge criminelen die vooral in El Salvador actief is, ook bekend als Mara Salvatrucha.