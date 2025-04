Ruim 1,1 miljoen mensen zonder stroom in Puerto Rico

De Puerto Ricaanse energiechef Josué Colón zei dat de oorzaak van het probleem nog niet is vastgesteld, maar dat een storing in een hoogspanningsleiding waarschijnlijk de veiligheidsmechanismen heeft geactiveerd waardoor alle elektriciteitscentrales uitvielen. Colón verwacht niet dat het probleem binnen 48 uur is opgelost.

Het lokale nieuws toonde beelden van toeristen die vastzaten in kabelbanen en forenzen die gestrand waren in de metro van hoofdstad San Juan.

De stroomvoorziening op Puerto Rico is al jaren onbetrouwbaar. Pogingen om het elektriciteitsnet te moderniseren verlopen traag, wat leidt tot woede onder de inwoners, wier dagelijks leven regelmatig wordt verstoord.