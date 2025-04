Operatie na beroerte minder vaak nodig volgens Amsterdamse studie

Dat een ingreep niet altijd meer nodig is, komt doordat de medicatie voor deze categorie patiënten sterk is verbeterd. Het gaat bijvoorbeeld om bloedverdunners en medicijnen voor cholesterol en hoge bloeddruk. In Nederland worden dit soort operaties gemiddeld zo’n tweeduizend keer per jaar gedaan.

Voor het onderzoek werden 429 patiënten gevolgd in dertig ziekenhuizen in Europa en Canada. De ene helft werd geopereerd, de andere helft kreeg alleen medicatie. Het ging om mensen met een „lage of gemiddelde kans” om nogmaals door een beroerte te worden getroffen. Na twee jaar werd onder meer met MRI-scans opnieuw onderzocht hoe het met ze ging.

„Op alle onderdelen scoorden de twee groepen hetzelfde”, vat Amsterdam UMC de uitkomsten samen. Daarmee is voor de onderzoekers duidelijk dat een operatie naast medicatie niet nodig is voor deze specifieke patiëntengroep. Mensen bij wie het risico op een volgende beroerte als hoog wordt ingeschaald, deden niet mee aan deze studie. Naar deze groep komt nog een vervolgonderzoek.

Amsterdam UMC is de eigen richtlijn al aan het aanpassen en verwacht dat dit ook wereldwijd navolging zal krijgen. „Het is voor de patiënt een stuk fijner om niet geopereerd te hoeven worden én het scheelt veel zorgkosten”, zegt neuroloog Paul Nederkoorn.