Kinderhulp hielp vaker kinderen aan basisbehoeften zoals kleding

Kinderhulp zag de afgelopen vier jaar „een verschuiving” van hulp voor ‘extraatjes’ voor kinderen in armoede zoals uitjes en speelgoed naar zaken die kinderen nodig hebben om de dag door te komen, zoals kleding en menstruatieproducten. Kinderhulp spreekt van „een zorgwekkende stijging” van het aantal kinderen en jongeren dat hulp krijgt bij de aanschaf van deze zaken.

Volgens een woordvoerster van Kinderhulp kan de verschuiving in noden erop duiden dat armoede onder kinderen de afgelopen jaren „dieper of intenser” is geworden. Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde onlangs een onderzoek naar ‘armoede-intensiteit’ en concludeert eveneens dat deze intensiteit toeneemt.

Kinderhulp verstrekt geld aan kinderen in armoede via maatschappelijke organisaties die een aanvraag kunnen doen. Zij kunnen geld krijgen voor een kind als andere routes, zoals via de gemeente, niet voldoende zijn. Niet alleen mensen die officieel onder de armoedegrens leven kunnen bij het fonds terecht, maar ook gezinnen die daar net boven zitten maar wel financieel kwetsbaar zijn.

Het fonds heeft 17 april uitgeroepen tot Dag van de Kinderarmoede. De organisatie heeft het rapport deze week overhandigd aan staatssecretaris Participatie en Integratie Jurgen Nobel (VVD).