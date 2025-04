SCP: sinds dit kabinet meer onvrede over gebrek aan klimaatbeleid

De meerderheid van de mensen vindt maatregelen voor het klimaat nodig. Veel zijn voorstander van subsidies voor woningisolatie en investeringen in het openbaar vervoer, een vliegtaks en verduurzaming van de industrie. Ook is een grote meerderheid voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. Mensen gaven in het onderzoek regelmatig aan ontevreden te zijn, omdat grote vervuilende bedrijven onvoldoende worden aangepakt.

Directeur Karen van Oudenhoven wijst erop dat veranderingen in beleid nadelig kunnen zijn voor het vertrouwen in de overheid en de motivatie van mensen om te investeren in verduurzaming. „Dit kan een belemmering vormen voor de verandering die nodig is voor het halen van klimaatdoelen en de realisatie van een toekomstbestendig energiesysteem dat onafhankelijk is van import van fossiele brandstoffen.”

Mensen in het onderzoek zeggen zich te storen aan de wisselingen in beleid. Voorbeelden zijn de wegenbelasting voor elektrische auto’s en de afschaffing van de salderingsregeling, waarmee mensen met zonnepanelen zelfopgewekte elektriciteit tegen gunstige tarieven kunnen terugleveren aan het stroomnet. Iemand die het onderzoek invulde, schreef: „Eerst de burger verleiden tot, en daarna afstraffen. Dat is wat de regering doet.” Ook is er onvrede over het „gebrek aan langetermijnvisie”.

Een zeer klein deel van de mensen is tevreden met wat de regering bereikt met het klimaatbeleid. Daarnaast vindt een deel van de mensen dat Nederland al meer doet dan andere landen. Een kwart vindt dat klimaat meer aandacht krijgt dan andere onderwerpen die ze belangrijker vinden, zoals woningnood en armoede. Een derde vindt dat er een kleine groep Nederlanders is die klimaatmaatregelen opdringt aan de rest.

Overigens zeiden partijleiders woensdag na afloop van de onderhandelingen over de voorjaarsnota dat oplossingen voor stikstof en klimaat nog niet zijn gevonden. De problemen worden doorgeschoven naar augustus.

Voor het onderzoek van SCP hebben ruim 3100 mensen de vragenlijsten ingevuld.