Nvidia en uitspraken Fed-baas trekken Wall Street flink omlaag

Ook zei Powell dat de Fed zou wachten op meer gegevens voordat de rentetarieven worden gewijzigd. „Voorlopig zijn we goed gepositioneerd om te wachten op meer duidelijkheid voordat we aanpassingen aan onze beleidskoers overwegen”, aldus de voorzitter.

Verder stond de Amerikaanse techsector voor de toespraak van Powell al onder druk van nieuwe Amerikaanse beperkingen voor de export van geavanceerde chips naar China. AI-chipbedrijf Nvidia waarschuwde ongeveer 5,5 miljard dollar te moeten afboeken door die nieuwe regels en leverde 6,9 procent aan beurswaarde in. Later op de dag meldde branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) een afboeking van maximaal 800 miljoen dollar te verwachten. Dat aandeel kelderde 7,4 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 1,7 procent lager op 39.669,39 punten. De brede S&P 500 verloor 2,2 procent tot 5275,70 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 3,1 procent tot 16.307,16 punten.

Door de koersval van Nvidia gingen ook de andere leden uit de zogeheten Magnificent 7, een groep grote techbedrijven, onderuit. Zo verloren Alphabet, Amazon, Meta, Apple en Microsoft tot 3,9 procent.

Tesla, eveneens lid van die groep, zakte 4,9 procent. Het bedrijf is niet langer marktleider op het gebied van elektrische auto’s in Californië. Die Amerikaanse staat is goed voor bijna een derde van alle aankopen van emissievrije voertuigen in de Verenigde Staten. Het marktaandeel is in het eerste kwartaal van dit jaar gezakt naar 44 procent, meldde de brancheclub voor autoverkopers in Californië. Een jaar eerder was dat nog ruim 55 procent.

Na de opmerkingen van Powell daalde ook de dollar in waarde. De euro werd daardoor meer waard ten opzichte van de Amerikaanse munt en was bij het slot van Wall Street 1,1383 dollar waard.