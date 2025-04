Veel materiaal seksueel kindermisbruik gemaakt door kinderen zelf

In totaal kwamen er vorig jaar ruim 127.000 meldingen van kinderpornomateriaal binnen, samen goed voor ruim 600.000 URL’s. Van die webadressen bleken er ruim 230.000 kindermisbruik te bevatten, waarvan op ruim 74.000 materiaal gemaakt door kinderen zelf te zien is. Op ruim 96 procent van de websites staan beelden van meisjes. Driekwart van de makers is dus onder de 12 jaar en Offlimits meldt dat daar „schrikbarend” veel 6 tot 9-jarigen tussen zitten.

Het door kinderen zelfgemaakte beeldmateriaal bestaat uit foto’s of video’s van hun eigen genitaliën en borsten of poserend in een „seksuele pose”, gemaakt met een webcam of telefoon, die vervolgens online worden gedeeld met derden. Ook komen beelden voor waar meerdere kinderen tegelijk te zien zijn of huishoudelijke voorwerpen of seksspeeltjes worden gebruikt.

Madeleine van der Bruggen, teamleider van het meldpunt, noemt het „zeer zorgelijk dat juist deze jonge kinderen deze beelden maken, want dit soort seksuele beelden passen niet bij de normale seksuele ontwikkeling van kinderen in deze leeftijd. Deze beelden kunnen door het kind zijn gemaakt, maar zonder toestemming zijn verspreid of stiekem zijn opgenomen. Mogelijk worden de beelden gemaakt onder aanmoediging, druk, dwang, chantage of dreiging door een volwassene, maar hier is nog zeer weinig over bekend.”

In 2023 werd al duidelijk dat er veel door kinderen zelfgemaakte beelden circuleerden, en dat het vaak om heel jonge kinderen ging. Maar toen werden de cijfers niet het hele jaar bijgehouden. De „alarmerende cijfers” over 2024 laten volgens Offlimits en het Centrum Seksueel Geweld zien dat meerjarig wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is.

„We willen hiermee meer zicht krijgen in de aard, omvang en impact, en een beeld krijgen van de kinderen, hun ouders en de daders die ze aanzetten tot het maken van dit materiaal. Om slachtofferschap te kunnen voorkomen in de toekomst, moeten we hier meer over weten”, aldus Van der Bruggen.