Rechter VS ziet minachting van rechtbank in uitzettingszaak

Rechter James Boasberg had de deportaties opgeschort toen de migranten in twee vliegtuigen onderweg waren naar El Salvador. De VS deden bij de uitzettingen een beroep op een obscure oorlogswet uit 1798, de zogeheten Alien Enemies Act. Er is volgens de rechter bewijs dat de overheid schriftelijke en mondelinge bevelen van de rechtbank „opzettelijk of roekeloos had genegeerd”.

De regering krijgt een laatste kans om de minachting „ongedaan te maken”, anders zouden er verdere juridische stappen volgen. De meest voor de hand liggende manier is door de migranten hun uitzetting via de rechtbank te laten aanvechten, aldus de rechter. De VS hoeven volgens hem de migranten niet verplicht terug te halen.