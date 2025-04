Kamer wil opheldering na zien nieuwe beelden na aanval op Hawija

Maar commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim verwees naar een onderzoek dat inmiddels is ingesteld. Op de vrij korrelige beelden is een enorme krater te zien op de plek waar eerst het doelwit stond. Ook in de nabije omgeving van de krater is veel schade te zien door de kracht van de explosie en secundaire explosies die daarop volgden. Op enkele wegen rondom zijn veel rijdende auto’s te zien. Defensie toonde voor het eerst ook beelden van de aanval zelf.

Bij de aanval kwamen zeker zeventig burgers om het leven. Onlangs concludeerde de commissie-Sorgdrager dat Nederland te veel risico had genomen in Hawija. Het kabinet maakte vorige maand excuses aan de slachtoffers en nabestaanden. Verder helpt Nederland de stad met projecten. Opmerkelijk is dat de nieuwe beelden pas naar buiten kwamen nadat de onderzoekscommissie haar rapport had gepresenteerd.

Een groot vraagteken is waarom de detachementscommandant destijds na het zien van de verwoestingen op de beelden, in de rapportages van Defensie niet meteen melding had gemaakt van mogelijke burgerslachtoffers. Hij had hierbij ‘niet’ aangevinkt. Als dit wel goed was ingevuld, had het Openbaar Ministerie het bombardement destijds waarschijnlijk verder onderzocht, is de gedachte van Kamerleden. Inmiddels wordt ook naar zijn handelen onderzoek gedaan, zo meldde defensieminister Ruben Brekelmans aan de Kamer. De interne rapportering over rapportages is al aangescherpt.

De Kamer spreekt na het meireces over Hawija en de bevindingen van Sorgdrager. Zij heeft de opgedoken beelden inmiddels ook gezien.