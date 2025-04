Drenthe en Overijssel juichen geld voor Nedersaksenlijn toe

De provincies Drenthe en Overijssel juichen het toe dat de Nedersaksenlijn er nu toch lijkt te komen. De kabinetspartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben in de voorjaarsnota afgesproken 1,9 miljard euro uit het budget dat is gereserveerd voor de Lelylijn te gebruiken voor de Nedersaksenlijn, een rechtstreekse treinverbinding tussen Groningen en Enschede via Emmen en Ter Apel.